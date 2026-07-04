“Polenta e cervo” compie trent’anni

A difesa della tradizione culinaria. Tra crisi energetica e inflazione c’è una realtà che combatte, resiste e richiama i classici del nostro territorio. Si tratta della trattoria Quadrifoglio, la famosa locanda sita a Cossila San Giovanni sulla salita che porta a Oropa. Impossibile non notarla con quella mitica scritta “oggi polenta e cervo”, in bella vista fuori dall’ingresso fin dal 1996.

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E’ diventata un’istituzione

Ha da sempre suscitato grande simpatia, diventando poi una sorta d’istituzione per la provincia di Biella (tanto che in più di una occasione qualcuno si è portato via il cartello come “souvenir”…). A certificare l’amore dei biellesi per questa bella realtà, dei simpatici adesivi comparsi in giro per la città, una iniziativa carina a richiamare la scritta in questione.

Per ripercorrere i passi della lunga ed affascinante storia della trattoria, il titolare Massimo Trattorino Perona racconta – in una vecchia intervista al giornale La Provincia di Biella – in prima persona quanto vissuto durante gli anni di attività. «Siamo felici – dice- che ci sia ancora gente affezionata a noi.

Aperti dal 1996

«Abbiamo aperto il ristorante a conduzione familiare nel 1996, il nostro impegno è lo stesso anche a trenta anni di distanza dal primo giorno. Far conoscere i piatti della tradizione biellese/piemontese, rendere felici i commensali con la semplicità dello stare bene a tavola in compagnia. Una volta tutto ciò era decisamente più semplice, si organizzavano tavolate lunghe con amici sempre pronti a fare festa e a lasciarsi andare a momenti di pura convivialità. Ora si è un po’ perso il piacere di sedersi e gustarsi con calma una meritata uscita».

Famosa per i grandi classici della cucina nostrana, la trattoria Quadrifoglio si è fatta conoscere anche per cene e pranzi a tema abbastanza particolari che in tanti ricordano con affetto.

Panini per dimezzare i tempi

Massimo continua: «Adesso difficilmente le riproponiamo, ma per gruppi numerosi siamo sempre pronti a venire incontro alle “voglie” di tutti. Cene al contrario, pranzi senza posate (con le mani, per intenderci) sono scrigno di tanti bei ricordi; per riprendere il discorso di prima, riproporre questo tipo di iniziative a tavoli di due o tre persone ha poco senso. Ormai il target dei nostri clienti è la coppia che sale o scende da Oropa, per lo più si parla di forestieri. In tanti consumano panini per dimezzare i tempi».

Bagna cauda, primi rustici, e tanta sostanza nei piatti del menù di tutti i giorni, la locanda ha inoltre aderito al fortunato weekend del Ben Cuncià con buoni risultati.

W la polenta concia

«Queste rassegne che richiamano la tradizione ci piacciono e vogliamo esserne parte integrante, ne servirebbero di più – continua Massimo -. C’è stata una bella risposta, qui la polenta concia è uno dei pezzi forti delle nostre proposte. La filosofia di casa si basa sul contenuto, ci preoccupiamo di offrire al cliente un piatto buono e abbondante. Conosciamo i nostri punti di forza: chi sceglie di venire alla trattoria Quadrifoglio esce spesso col sorriso e la pancia piena, le elaborazioni sfarzose ci interessano poco, badare alla forma non è la nostra peculiarità».

Sopravvivere è difficoltoso

Per cercare un’opinione anche sul periodo di difficoltà che sta affliggendo il mondo del turismo e della ristorazione, Massimo dice la sua: «Resistiamo, o almeno ci proviamo. Penso che le trattorie come la mia non siano agevolate nemmeno dalle dinamiche burocratiche: sopravvivere è difficoltoso, ma noi ci mettiamo tutta la buona volontà per far quadrare i costi lavorando con la passione che ci contraddistingue».

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