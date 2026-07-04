Benni Possemato è il nuovo vicepresidente di Confesercenti Biella. Affiancherà nell’incarico il presidente Vittorio Giordano, eletto nei mesi scorsi. Il commercio vorrebbe vivere, non solo sopravvivere.

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“Ringrazio della fiducia in me riposta – scrive il noto ristoratore – dai commercianti di Confesercenti Biella, dal personale e direttivo della Confesercenti, dal presidente uscente Angelo Sacco e dal neo presidente Vittorio Giordano per aver pensato al sottoscritto a ricoprire il ruolo di Vicepresidente di Confesercenti.

“Sono incarichi assegnati su base di stima personale – prosegue Possemato – e io la stima non la sottovaluto e tradisco mai.

Mi impegnerò in base alle mie sensibilità e capacità solo umane. Il commercio vorrebbe vivere, non solo sopravvivere”.

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