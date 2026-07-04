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Oggi a Biella iniziano i saldi estivi

Dureranno otto settimane

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Oggi a Biella iniziano i saldi estivi
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Oggi a Biella iniziano i saldi estivi

Con Ordinanza dell’11 giugno, il Comune di Biella ha disposto che le vendite di fine stagione estive si svolgeranno da oggi, sabato 4 luglio, a sabato 29 agosto 2026, per una durata complessiva di otto settimane, in conformità alle disposizioni della Regione Piemonte.

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Gli esercenti che intendono effettuare i saldi dovranno darne comunicazione mediante un cartello ben visibile dall’esterno del punto vendita, esposto almeno tre giorni prima dell’inizio delle vendite, con l’indicazione del periodo di svolgimento.

Si ricorda inoltre che nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi non sono consentite vendite promozionali su articoli stagionali o di moda, salvo le vendite sottocosto previste dalla normativa.

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