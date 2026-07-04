Furto alla concessionaria Car&Car di Gaglianico

Furto nella notte ai danni di una concessionaria d’auto Car&Car di Gaglianico. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei Carabinieri, ignoti avrebbero forzato il cancello d’ingresso della struttura, riuscendo a introdursi all’interno.

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Dopo aver rovistato negli uffici, i malviventi si sarebbero impossessati di due vetture, utilizzate per allontanarsi dal luogo del colpo. I mezzi sono stati successivamente ritrovati abbandonati a poca distanza, mentre dei responsabili non è stata trovata alcuna traccia: si ipotizza che abbiano proseguito la fuga a piedi.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a identificare gli autori del furto. La concessionaria Car&Car, gestita dai fratelli Iures e Roberto Carriolo (nella foto), e’ una delle più note e apprezzate del Biellese.

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