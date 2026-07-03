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Incidente mortale a Mottalciata: addio a Giuseppe Guarnero

L’uomo abitava a Quaregna Cerreto

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9 secondi fa

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scontro tra auto e moto
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Incidente mortale a Mottalciata: addio a Giuseppe Guarnero.

E’ Giuseppe Guarnero, 51enne di Quaregna Cerreto, la vittima dell’incidente avvenuto stamattina all’alba sulla sp 232 a Mottalciata. Avrebbe compiuto 52 anni tra qualche mese.
L’incidente è avvenuto in maniera autonoma da quanto rilevato dalle forze dell’ordine.

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