AttualitàBiellese Orientale
Incidente mortale a Mottalciata: addio a Giuseppe Guarnero
L’uomo abitava a Quaregna Cerreto
Incidente mortale a Mottalciata: addio a Giuseppe Guarnero.
E’ Giuseppe Guarnero, 51enne di Quaregna Cerreto, la vittima dell’incidente avvenuto stamattina all’alba sulla sp 232 a Mottalciata. Avrebbe compiuto 52 anni tra qualche mese.
L’incidente è avvenuto in maniera autonoma da quanto rilevato dalle forze dell’ordine.
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