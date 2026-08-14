Un ragazzo di ventuno anni, originario di Biella e residente a Bergamo, risulta disperso dopo essersi tuffato nelle acque al largo di Lenno, nel territorio comunale di Tremezzina.

Si tuffa nelle acque del lago di Lenno e non riemerge

Il giovane si trovava in gita su una barca a noleggio insieme alla fidanzata. Una volta raggiunto il centro del bacino, tra le due sponde, il ventunenne si è tuffato in acqua senza però riemergere. Vani i tentativi della ragazza di individuarlo: presa dal panico e sotto shock, la giovane ha lanciato immediatamente l’allarme.

Le operazioni di soccorso, coordinate dal Reparto operativo laghi della Guardia Costiera di Milano, si sono attivate tempestivamente. Una motovedetta ha tratto in salvo la ragazza, affidandola alle cure dei sanitari del 118 all’arrivo in porto. Nel frattempo, imponenti mezzi si sono mobilitati per le ricerche: in azione i Vigili del Fuoco con imbarcazioni di superficie e un elicottero con sommozzatori a bordo, affiancati da un velivolo della Guardia di Finanza per il sorvolo dall’alto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook