“Altro che scuola di polizia, nel vecchio ospedale facciamoci un centro per le emergenze”

“Nei giorni dell’eclissi totale di sole, vogliamo che si eclissi totalmente anche il futile e molesto proposito di installare a Biella una scuola per agenti di Polizia Penitenziaria”.

Inizia così il comunicato del comitato “M come Matteotti”, che, alla luce anche dell’attualità, propone di ripensare il futuro dell’area del vecchio ospedale.

“Proponiamo di istituire al suo posto – spiegano – un presidio permanente e nazionale per la formazione e l’aggiornamento professionale di Vigili del fuoco, volontari antincendi boschivi, professionisti e volontari della Protezione Civile. Con l’aiuto degli Alpini e delle loro riconosciute competenze, sotto l’egida di Ana, Cai e Abi, avremmo nel nostro territorio uno straordinario campo scuola per esercitazioni di intervento rapido in emergenze simulate, comprese quelle per il volo radente con velivoli Canadair o elicotteri grazie al vicino aeroporto di Cerrione e un conseguente presidio permanente in caso di reali necessità a livello di quadrante Nord-Ovest italiano”.

“Al Paese in generale e alla nostra comunità in particolare, in questi giorni soprattutto a partire dall’emergenza del Monte Barone, servono sempre più professionisti sempre più formati per le nuove e sempre più frequenti calamità causate da gravi incendi, alluvioni, effetti del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico – concludono -. La preparazione ai fenomeni naturali estremi e il loro contenimento sono, a pieno titolo, parte del concetto di sicurezza dei cittadini”.

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