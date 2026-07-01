Precipita con la carrozzina elettrica in un dirupo: muore un pensionato di 92 anni

Tragedia nella mattinata di oggi nel Torinese, dove un uomo di 92 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo con la propria carrozzina elettrica. La vittima è Quinto Zanella, pensionato residente a Torre Pellice.

Carrozzina elettrica in un dirupo, tragedia nel Torinese

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano, che aveva difficoltà motorie, stava percorrendo una strada isolata sulle colline della zona quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. La carrozzina si è ribaltata e il 92enne è stato sbalzato nel vuoto, precipitando per circa quindici metri. L’impatto si è rivelato fatale.

Come riporta Notizia Oggi, l’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, ma all’arrivo dei soccorritori per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

L’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco

Per raggiungere il luogo dell’incidente e recuperare la salma è stato necessario l’impiego dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche una squadra specializzata nelle operazioni in ambienti impervi, chiamata a operare in un’area particolarmente difficile da raggiungere via terra.

Il cane è rimasto illeso

Quinto Zanella era solito spostarsi con la carrozzina elettrica lungo le strade collinari nei dintorni di Torre Pellice. Al momento dell’incidente era accompagnato dal suo cagnolino, che era legato al seggiolino della carrozzina. L’animale è rimasto illeso ed è stato successivamente affidato ai familiari dell’anziano.

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