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Uomo trovato morto solo in casa a Candelo

L’uomo è stato colpito da un malore

Pubblicato

7 secondi fa

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lutto per un giovane padre di 53 anni
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A Candelo un uomo è stato trovato senza vita. L’uomo è morto per cause naturali. Era seguito da assistenti sociali. Era senza parenti e la salma è stata affidata al Comune. La vittima è Enrico Drago del 1950 residente a Candelo.

L’uomo è stato colpito da un malore.

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