AttualitàCircondario
Uomo trovato morto solo in casa a Candelo
L’uomo è stato colpito da un malore
A Candelo un uomo è stato trovato senza vita. L’uomo è morto per cause naturali. Era seguito da assistenti sociali. Era senza parenti e la salma è stata affidata al Comune. La vittima è Enrico Drago del 1950 residente a Candelo.
L’uomo è stato colpito da un malore.
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