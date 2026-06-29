Tragedia in moto: morto centauro di 41 anni. L’uomo ha perso la vita nella giornata di ieri, sabato 27 giugno, a Vinadio, in valle Stura, dopo uno scontro con un’auto lungo la statale 21 della Maddalena. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12, all’altezza del bivio per il Santuario di Sant’Anna. La vittima si chiamava Samuele Scuderi.

Tragedia in moto

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava procedendo in discesa lungo la statale quando una vettura, condotta da un francese, è uscita dall’incrocio. L’auto ha tagliato la strada alla moto e l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto sono intervenuti il 118 e l’elisoccorso. Le condizioni del motociclista sono apparse subito disperate e i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato inutile.

Samuele Scuderi è morto sul posto. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa nella Granda e più in generale nel mondo delle due ruote, dove la vittima era molto conosciuta. La statale 21 della Maddalena è una delle arterie più percorse degli appassionati nei fine settimana e nella stagione estiva. L’incidente si è verificato in un punto delicato, appunto all’altezza del bivio per il Santuario di Sant’Anna.

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