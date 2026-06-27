AttualitàCossatese
Direttore della Banca Sella di Cossato sventa una truffa
Un cliente voleva effettuare un bonifico per un imperdibile investimento.
Un bonifico istantaneo per un “investimento imperdibile”, che in realtà si è rivelato l’ennesimo tentativo di svuotare il conto corrente di un anziano. L’allarme è scattato nei giorni scorsi a Cossato, dove la prontezza e la professionalità del personale della filiale locale di Banca Sella hanno sventato una truffa ai danni di un uomo classe 1945.
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