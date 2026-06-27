Un bonifico istantaneo per un “investimento imperdibile”, che in realtà si è rivelato l’ennesimo tentativo di svuotare il conto corrente di un anziano. L’allarme è scattato nei giorni scorsi a Cossato, dove la prontezza e la professionalità del personale della filiale locale di Banca Sella hanno sventato una truffa ai danni di un uomo classe 1945.