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Mercato spostato per il Concertozzo: poche bancarelle e ancor meno clienti
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Mercato spostato per il Concertozzo: poche bancarelle e ancor meno clienti.
Per la giornata di oggi sabato 27 giugno, il mercato è stato temporaneamente trasferito in Viale Macallè, Piazza Adua, via Friuli e nell’area del parco interno dello Stadio “Vittorio Pozzo”,.Il settore non alimentare è stato ubicato in Viale Macallè, Piazza Adua e via Friuli. Il settore alimentare, ittico, fiori e somministrazione è stato collocato all’interno dei giardini dello stadio. I produttori e coltivatori diretti saranno sistemati nell’area di Viale Macallè in prossimità dell’ingresso dello stadio.
Il risultato?
Pochi banchetti e ancora meno clienti.
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