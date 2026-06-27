Mercato spostato per il Concertozzo: poche bancarelle e ancor meno clienti.

Per la giornata di oggi sabato 27 giugno, il mercato è stato temporaneamente trasferito in Viale Macallè, Piazza Adua, via Friuli e nell’area del parco interno dello Stadio “Vittorio Pozzo”,.Il settore non alimentare è stato ubicato in Viale Macallè, Piazza Adua e via Friuli. Il settore alimentare, ittico, fiori e somministrazione è stato collocato all’interno dei giardini dello stadio. I produttori e coltivatori diretti saranno sistemati nell’area di Viale Macallè in prossimità dell’ingresso dello stadio.

Il risultato?

Pochi banchetti e ancora meno clienti.

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