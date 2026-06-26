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Concertozzo: sopralluogo della commissione vigilanza

Tutto pronto per l’evento in programma sabato 27 giugno.

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Il grande giorno è arrivato: sabato 27 giugno 2026, Biella si prepara a ospitare l’attesissima quinta edizione del “Concertozzo”, il celebre evento annuale firmato da Elio e le Storie Tese. La splendida cornice di Piazza Falcone si trasformerà nel cuore pulsante di una manifestazione unica nel panorama nazionale, nata dall’idea del Trio Medusa per coniugare musica, ironia e profondo impegno sociale.

Concertozzo: sopralluogo della commissione vigilanza

Il programma della giornata si preannuncia ricchissimo. A partire dal pomeriggio, lo spazio del “Concertozzino” accenderà i riflettori sulle performance di promettenti artisti emergenti. In serata, l’evento culminerà nel grande e dissacrante show live di Elio e le Storie Tese, che per l’occasione condivideranno il palco con ospiti d’eccezione tra cui Tony Hadley, Valerio Lundini e Carlo Amleto.

Ma il Concertozzo è soprattutto un manifesto concreto di solidarietà e inclusione. Anche per questa edizione l’intera area food sarà gestita dai ragazzi di PizzAut e da numerose associazioni impegnate nell’integrazione di persone autistiche. Realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Biella, l’evento promette una memorabile festa di condivisione. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale elioelestorietese.it.

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