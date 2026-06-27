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Serenata alla futura moglie scambiata per una festa ad alto volume

Un vicino aveva chiamato i carabinieri a Occhieppo Inferiore.

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27 secondi fa

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Serenata alla futura moglie scambiata per una festa ad alto volume.

Alle 22.30 a Occhieppo Inferiore ieri sera è stato chiesto intervento dei carabinieri per una festa ad altissimo volume. In realtà si trattava di una serenata del fidanzato verso la futura moglie. La musica è stata comunque spenta.

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