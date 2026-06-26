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Colto da un arresto cardiaco durante la corsa

Podista salvato grazie al massaggio cardiaco degli altri concorrenti. e dal defibrillatore

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6 secondi fa

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Colto da un arresto cardiaco durante la corsa.
Paura per un podista 54enne. Era in corso la Castano di notte, una classica podistica a Castano Primo in provincia di Milano. L’uomo, un 54enne novarese di Arona, ha accusato un malore improvviso. E’ stato subito attivato il soccorso. Determinante l’intervento di alcuni partecipanti che, guidati telefonicamente dall’operatore, hanno iniziato il massaggio cardiaco. A disposizione c’era un defibrillatore pubblico che è stato utilizzato La scaricata ha permesso la ripresa dell’attività cardiaca. L’uomo è stato poi portato in ospedale per accertamenti.

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