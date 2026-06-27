Un leone in salotto: scoperto zoo illegale e arsenale.

Un intero leone maschio imbalsamato a svettare nel soggiorno, affiancato da due zanne d’avorio e un pesce palla. Non è la collezione di un museo d’esotismo, ma quanto scoperto dai Carabinieri Forestali in un’abitazione di Galliate, nel novarese.

L’incredibile ritrovamento è avvenuto durante le perquisizioni disposte dalla Procura di Novara nell’ambito di un’indagine di contrasto al bracconaggio. Le indagini, condotte dai militari di Lesa con il supporto dei Nuclei di Oleggio, Gozzano e Borgolavezzaro, erano scattate dopo il rinvenimento nei boschi di Cameri (area Parco del Ticino) di trappole illegali e pericolose: lacci in metallo nascosti tra la vegetazione e arricchiti con “pastura” per attirare la selvaggina.

A incastrare i responsabili sono state le fototrappole piazzate dai Carabinieri, che hanno immortalato due uomini mentre controllavano quotidianamente i dispositivi. Identificati grazie alle targhe delle vetture, sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare.

A casa di uno dei sospettati è emerso un vero e proprio campionario dell’illegalità:

44 armi da caccia custodite in modo improprio (alcune senza documenti) e relative munizioni;

Trappole pronte all’uso , corde metalliche, gabbie, secchi di esca e uccelli impagliati;

Reperti di animali a rischio estinzione protetti e privi di qualsiasi certificazione di provenienza.

Il pezzo “forte” della collezione clandestina restava però l’imponente esemplare di felino. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, interrompendo una grave attività di bracconaggio e detenzione illegale di specie protette.

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