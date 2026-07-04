Si indaga sul motociclista trovato morto in strada

Proseguono da parte degli inquirenti le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che l’altra notte ha provocato la morte di Giuseppe Guarnero, 51 anni, residente a Quaregna. Dai primi accertamenti effettuati sul luogo della tragedia non emergerebbe il coinvolgimento di altri veicoli. Ma gli investigatori vogliono approfondire.

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È stato un automobilista di passaggio, ricordiamo, a fare la tragica scoperta ieri mattina, intorno alle 5.40, lungo la strada provinciale 232 che collega Mottalciata alla Cossato-Vallemosso. Ai margini della carreggiata giacevano il corpo di un uomo e la sua motocicletta, ribaltata dopo l’incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo del personale sanitario non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Il funerale sarà celebrato lunedì 6 luglio nella chiesa parrocchiale di Gaglianico, alle ore 15. Il rosario e’ in programma domani, domenica 5 luglio, alle ore 19, sempre a Gaglianico.

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