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Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni
Oggi il funerale
Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni.
Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni
Si è spento a 55 anni Renzo Tricarico di Cossato. Lascia il fratello Claudio con la compagna Morena, la nipote Giada con Francesco e la piccola Micol, la zia Pina e famiglia. Il funerale sarà celebrato oggi martedì 18 agosto alle 16 partendo dalla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta.
Renzo si è spento in ospedale a Ponderano lo scorso 15 agosto. La famiglia ringrazia il personale di oncologia e di semi intensiva dell’ospedale.
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