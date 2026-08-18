Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni.

Cossato piange Renzo Tricarico: 55 anni

Si è spento a 55 anni Renzo Tricarico di Cossato. Lascia il fratello Claudio con la compagna Morena, la nipote Giada con Francesco e la piccola Micol, la zia Pina e famiglia. Il funerale sarà celebrato oggi martedì 18 agosto alle 16 partendo dalla chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta.

Renzo si è spento in ospedale a Ponderano lo scorso 15 agosto. La famiglia ringrazia il personale di oncologia e di semi intensiva dell’ospedale.

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