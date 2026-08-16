Arriva la polizia nella villa, il ladro finge di essere il giardiniere

Curioso episodio nei giorni scorsi nella vicina Torino, dove un ladro si è finto giardiniere dopo essere stato sorpreso dalla polizia all’interno di una villa. L’originale escamotage non ha funzionato: l’uomo è stato comunque smascherato e arrestato dalla polizia. Ora è accusato di tentato furto aggravato in abitazione.

Ladro scoperto dalla polizia nella villa di due ultraottantenni si spaccia per il giardiniere

Secondo le attuali ricostruzioni, il 45enne ha prima danneggiato una telecamera di videosorveglianza. Per superare la cancellata avrebbe quindi sistemato alcuni indumenti tra le grate, creando un appoggio per scavalcare. Una volta nel giardino, si è diretto verso una dépendance utilizzata dalla domestica.

Mentre tentava di forzare la porta della dépendance, però, ha fatto rumore. I proprietari, due anziani di oltre 80 anni, hanno sentito e si sono resi conto che qualcuno si era introdotto nella proprietà. A quel punto hanno immediatamente chiamato il 112 e si sono chiusi all’interno dell’abitazione in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

All’arrivo della polizia ha finto di annaffiare il prato a notte fonda

Dalla centrale operativa della questura di Torino è stata immediatamente inviata una pattuglia della squadra volante. Gli agenti sono entrati nel giardino della villetta e hanno trovato il presunto ladro ancora all’interno della proprietà, ma impegnato in un comportamento decisamente insolito per quell’ora della notte.

Alla vista dei poliziotti, infatti, il 45enne ha tentato di giustificare la propria presenza fingendo di essere un giardiniere. Per rendere più credibile la versione si è messo ad annaffiare il prato con una manichetta per l’irrigazione, nonostante fosse notte fonda.

Lo stratagemma non ha ingannato gli agenti, che lo hanno bloccato e arrestato. I poliziotti hanno poi raggiunto e soccorso i due anziani rimasti chiusi in casa durante l’intrusione. Per il 45enne è scattata l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione.

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