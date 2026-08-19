Biella piange Michel Coda Zabetta: scomparso a 35 anni.

Un’improvvisa e grave malattia ha portato via a soli 35 anni Michel Coda Zabetta, giovane barista biellese molto conosciuto e apprezzato per la sua energia, il sorriso e la sua straordinaria gioia di vivere. La tragica notizia ha lasciato nel dolore l’intera comunità di Biella e la famiglia: i genitori Elena ed Emilio, il fratello Ermanno, la sorella Tamara con Marco, la zia Lori e le nipoti Rebecca e Cloe.

I funerali si sono tenuti nella chiesa parrocchiale di San Bernardo del Barazzetto, il quartiere dove Michel era cresciuto, prima dell’ultimo viaggio verso il Tempio Crematorio cittadino.

In queste ore i social network si sono riempiti di testimonianze d’affetto per ricordarlo. Amici, clienti e persino l’ex senatrice Nicoletta Favero ne hanno sottolineato il carisma e l’animo gentile. Struggente anche il ricordo della sua ex insegnante dell’istituto “Gae Aulenti”, Annika Garutti, che ne ha rievocato la dedizione al lavoro, la dolcezza e la passione per la ristorazione, nata proprio sui banchi di scuola. Un lavoratore instancabile e solare che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook