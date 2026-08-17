Finalmente è arrivata la pioggia sul Monte Barone.

Finalmente è arrivata la pioggia sul Monte Barone

Finalmente la pioggia è arrivata sul Monte Barone. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 17 agosto, esattamente due settimane dopo l’inizio del dramma, un rovescio ha investito in maniera abbastanza diffusa la zona interessata dal grande incendio. Non si è trattato di precipitazioni particolarmente abbondanti né prolungate, ma è la prima volta dall’inizio dell’emergenza che il territorio colpito dalle fiamme viene bagnato in modo significativo.

Ora bisognerà attendere per capire quali effetti abbia avuto l’acqua sui numerosi focolai e, soprattutto, sulle braci che continuano a covare nel terreno e nel sottobosco.

Prima della pioggia nuove fiamme sulla Cima Bors

Come riporta Notizia Oggi la pioggia è arrivata al termine di una mattinata che aveva nuovamente mostrato quanto l’incendio fosse ancora problematico, nonostante una prima pioggia di ieri sera (ma che ha lambito solo di striscio la zona in fiamme: molto meglio in Valsesia). Basti pensare che nella tarda mattinata il fuoco aveva infatti ripreso vigore sulla Cima Bors, dove già ieri era stato necessario un intervento dei Canadair dopo la segnalazione di un nuovo fronte.

Altro fumo era inoltre chiaramente visibile nella delicata zona compresa tra Piane e Noveis, mentre fuoco e fumarole continuavano a interessare anche i versanti della Valmala. Ancora una volta, dunque, l’emergenza si presentava frammentata in diversi punti, con continue ripartenze nelle aree già percorse dalle fiamme.

Foto d’archivio

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