Al Villaggio Lamarmora in tanti per l’addio alla piccola Venere

Biella ha addio alla piccola Venere Bottone, la bambina morta nei giorni scorsi a soli 3 anni all’ospedale di Torino, dove era stata ricoverata per un grave problema di salute.

Nonostante risieda da qualche tempo nel Novarese, la sua famiglia ha deciso che l’ultimo saluto alla bimba doveva essere dato al Villaggio Lamarmora, dove i genitori hanno vissuto fino a un paio d’anni fa e dove tuttora vivono numerosi parenti.

La cerimonia funebre si è svolta ieri nella chiesa parrocchiale del Villaggio, dove è stato recitato il rosario. Un intero quartiere si è stretto a mamma Angela, a papà Jonni e ai fratelli di Venere: Antonio, Christian, Diego e Francesco. Al termine del funerale, la piccola è stata accompagnata al cimitero di Chiavazza.

La notizia della scomparsa della bimba ha destato profondo cordoglio nel Biellese e ben oltre i confini della nostra provincia. In pochi giorni sono stati migliaia i commenti comparsi anche sui social per esprimere dolore e vicinanza alle persone colpite da un lutto tanto doloroso e drammatico, da un destino troppo crudele per che si è portato via una bambina appena affacciatasi alla vita.

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