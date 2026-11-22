Auto si ribalta e prende fuoco, muore un minorenne

Tragedia nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre a Lenta, nel Vercellese, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un giovane e ha provocato il ferimento di altri quattro ragazzi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3.35 lungo la strada provinciale 594.

L’automobile sulla quale viaggiavano i cinque giovani, quattro dei quali minorenni, si è improvvisamente ribaltata e ha successivamente preso fuoco. Per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è morto sul colpo. Un altro giovane ha riportato ferite molto gravi, mentre gli altri tre hanno subito lesioni di diversa entità.

LEGGI ANCHE: Donna litiga alla Vialarda per il ritiro dei referti

Un ragazzo ricoverato a Biella

Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno disposto il trasferimento dei feriti in tre diversi ospedali. Il più grave è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara. Due ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale di Borgomanero in codice giallo, mentre il quarto ferito è stato trasferito a Biella in codice verde.

Restano ancora da accertare le cause dell’incidente e la dinamica esatta del ribaltamento, seguito dall’incendio della vettura. Al momento non sono stati resi noti né i nomi dei giovani coinvolti né i loro paesi di provenienza.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto sulla provinciale 594. Intanto, resta alta l’attenzione sulle condizioni del ragazzo ricoverato in gravi condizioni a Novara.

Foto Notizia Oggi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook