Donna litiga alla clinica La Vialarda per il ritiro dei referti

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma alla clinica La Vialarda di Biella. La protagonista è una donna che si sarebbe rifiutata di firmare il ritiro di alcuni referti.

La tensione è cresciuta a tal punto che il personale della clinica ha dovuto chiamare il 112. Sul posto è intervenuta la polizia locale che si trovava già in zona. All’arrivo degli agenti la situazione si è normalizzata.

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