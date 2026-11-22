BiellaCronaca
Donna litiga alla clinica La Vialarda per il ritiro dei referti
E’ dovuta intervenire la polizia locale
Donna litiga alla clinica La Vialarda per il ritiro dei referti
E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma alla clinica La Vialarda di Biella. La protagonista è una donna che si sarebbe rifiutata di firmare il ritiro di alcuni referti.
La tensione è cresciuta a tal punto che il personale della clinica ha dovuto chiamare il 112. Sul posto è intervenuta la polizia locale che si trovava già in zona. All’arrivo degli agenti la situazione si è normalizzata.
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