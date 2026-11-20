AttualitàBiella
Sanità Piemonte: riaperti i bandi per 560 assunzioni
L’iniziativa conferma l’assenza di blocchi alle assunzioni
Nuova opportunità per i neolaureati delle professioni sanitarie in Piemonte. Azienda Zero, con la delibera n. 294 del 19 novembre, ha ufficialmente riaperto i termini di 11 concorsi pubblici regionali per un totale di 549 posti, a cui si affiancano ulteriori 11 posti per tecnici della riabilitazione psichiatrica. L’operazione porta così a 560 il numero complessivo di assunzioni a tempo indeterminato destinate a rafforzare gli organici delle aziende sanitarie piemontesi aderenti.
La misura nasce con l’obiettivo specifico di consentire la partecipazione a chi ha conseguito la laurea nelle sessioni autunnali di ottobre e novembre. I candidati avranno 30 giorni di tempo, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per inviare la domanda e dovranno possedere tutti i requisiti richiesti entro tale scadenza. Chi aveva già inoltrato la candidatura entro il termine precedente del 6 agosto non dovrà ripresentarla, ma potrà eventualmente integrare la documentazione.
Il piano di reclutamento prevede in particolare 331 infermieri, 59 tecnici di radiologia medica, 55 tecnici di laboratorio biomedico, 24 infermieri pediatrici e 20 assistenti sanitari. Completano il quadro 11 posti ciascuno per dietisti, educatori professionali, tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e tecnici della riabilitazione psichiatrica, oltre a 10 tecnici di neurofisiopatologia, 9 ortottisti e 8 tecnici audiometristi (con posti aumentati grazie all’adesione delle ASL di Vercelli e Biella).
Come sottolineato dall’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e dal direttore generale di Azienda Zero Massimo D’Angelo, l’iniziativa conferma l’assenza di blocchi alle assunzioni e punta a garantire servizi più efficienti. Bandi e calendari delle prove, distinte per singolo profilo, saranno consultabili sul sito www.aziendazero.piemonte.it.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook