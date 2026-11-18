Biella si prepara ad accogliere una serata all’insegna dell’avventura, della scoperta e del viaggio. Sabato 28 novembre, presso l’Auditorium di Città Studi di Biella, sarà protagonista Overland, il celebre progetto di spedizioni che ha portato in giro per il mondo migliaia di chilometri di storie, incontri ed esperienze straordinarie.

Overland arriva a Biella a fine novembre

Ospite speciale della serata sarà Beppe Tenti, ideatore e fondatore di Overland, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le avventure che hanno caratterizzato la storia del progetto. Un racconto in prima persona fatto di emozioni, aneddoti, luoghi lontani, incontri con culture diverse e imprese affrontate lungo le strade del mondo.

Un’occasione per conoscere più da vicino il mondo di Overland e riscoprire lo spirito che da sempre anima queste grandi spedizioni: la curiosità, il desiderio di esplorare, la passione per il viaggio e la voglia di conoscere il mondo senza confini.

L’evento organizzato da Confartigianato Imprese Biella e Number One è aperta a tutti con INGRESSO GRATUITO, offrendo al pubblico un’opportunità speciale per vedere immagini spettacolari, incontrare Beppe Tenti e ascoltare direttamente dalla sua voce le storie di un’avventura diventata un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

La serata è a favore dell’associazione biellese “Insieme è di più” che si occupa del percorso di crescita personale dei più giovani, affrontando temi educativi e sociali.

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