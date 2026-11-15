Uccise Erika ed è ai domiciliari: il caso Fricano in tribunale

Torna davanti al Tribunale di Sorveglianza il caso di Dimitri Fricano, il 39enne biellese condannato a trent’anni per il femminicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa con 57 coltellate nel giugno 2017 a San Teodoro, in Sardegna. L’udienza per riesaminare la sua posizione è fissata, per una tragica coincidenza, proprio il prossimo 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dopo sei anni di cella, negli ultimi tre Fricano ha trascorso la quasi totalità della pena ai domiciliari a casa dei genitori, giudicato incompatibile con il regime carcerario per via del grave sovrappeso – circa duecento chili – aggravato dal consumo di due pacchetti di sigarette al giorno. Dopo un primo periodo in cui gli erano state concesse tre ore di libertà quotidiana, generando lo sgomento della famiglia Preti che lo aveva incrociato in centro a Biella, l’uomo era tornato in carcere per otto mesi, salvo poi riottenere i domiciliari con prescrizioni più rigide: divieto di visite e permessi limitati alle cure mediche o a brevi passeggiate in cortile.

Secondo quanto emerso, le condizioni fisiche del 39enne non sarebbero mutate. La nuova udienza riapre una ferita mai rimarginata per Fabrizio Preti e Tiziana Suman, i genitori della vittima, che rinnovano il loro amaro appello: «Vorremmo soltanto che la sentenza venisse rispettata».

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