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Pavignano piange Elena Ramella Paia: 70 anni

Lascia il marito e i figli

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3 minuti fa

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Circondata dall’affetto dei suoi cari si è spenta Elena Ramella Paia di 70 anni.

Pavignano piange Elena Ramella Paia: 70 anni

Lascia il marito Giovanni Marinoni. Oltre ai figli Lucia e Andrea con le rispettive famiglie. La donna si è spenta all’ospedale di Ponderano mercoledì 11 novembre. Il funerale sarà celebrato oggi venerdì 13 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pavignano.

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