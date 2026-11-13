AttualitàBiella
Pavignano piange Elena Ramella Paia: 70 anni
Lascia il marito e i figli
Circondata dall’affetto dei suoi cari si è spenta Elena Ramella Paia di 70 anni.
Pavignano piange Elena Ramella Paia: 70 anni
Lascia il marito Giovanni Marinoni. Oltre ai figli Lucia e Andrea con le rispettive famiglie. La donna si è spenta all’ospedale di Ponderano mercoledì 11 novembre. Il funerale sarà celebrato oggi venerdì 13 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pavignano.
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