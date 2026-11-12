CronacaValli Mosso e Sessera
Trivero piange Fiorina Festa Bianchet, morta nell’incendio della sua casa
Era molto conosciuta in tutta la zona. In ospedale anche il marito
Trivero piange Fiorina Festa Bianchet, morta nell’incendio della sua casa.
Trivero piange Fiorina Festa Bianchet
Non ha soltanto distrutto una casa, ha anche strappato una vita l’incendio divampato lunedì sera in una palazzina di Trivero.
La vittima è Fiorina Festa Bianchet, 83 anni. I tentativi dei soccorritori si sono rivelati tutti vani: per lei non c’è stato niente da fare. Portato all’ospedale anche il marito, che fortunatamente è in condizioni meno gravi.
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