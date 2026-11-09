BiellaCronaca
Malore al volante, 60enne muore in ospedale
Tragedia a Biella
Tragedia sabato mattina in viale Macallè, a Biella. Un automobilista ultrasessantenne sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si trovava alla guida.
Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia Locale. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, disponendo poi il trasferimento urgente in ospedale. LEGGI QUI: Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale
Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Immagine di repertorio
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