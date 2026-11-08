Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale.

Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale

Momenti di apprensione ieri mattina in viale Macallè, a Biella, dove una persona è stata colta da un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione cardiaca, e la polizia locale. Dopo le prime cure sul posto, la persona è stata trasferita in ambulanza in ospedale.

Immagine di repertorio

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