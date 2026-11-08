BiellaCronaca
Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale
Momenti di grande paura in città
Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale.
Si sente male in viale Macallè: persona rianimata in strada e portata in ospedale
Momenti di apprensione ieri mattina in viale Macallè, a Biella, dove una persona è stata colta da un malore.
Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione cardiaca, e la polizia locale. Dopo le prime cure sul posto, la persona è stata trasferita in ambulanza in ospedale.
Immagine di repertorio
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