Momenti di autentico terrore si sono vissuti l’altro giorno all’esterno di una scuola media di Biella. Quello che doveva essere un normale fine lezione si è trasformato in un episodio d’ansia per gli studenti e le famiglie presenti al momento dell’uscita da scuola.

A Biella lite fuori da scuola media e spunta un coltello

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio avrebbe preso il via da una discussione verbale scoppiata per futili motivi tra alcuni giovani. La lite, tuttavia, è rapidamente degenerata nei toni e nei gesti, fino a quando uno dei coinvolti ha estratto improvvisamente un coltello, scatenando il panico tra i presenti.

A evitare il peggio è stata la prontezza di riflessi di alcuni genitori che si trovavano sul posto per riprendere i propri figli. Notata la gravità della situazione e l’arma bianca, gli adulti sono intervenuti con coraggio per allontanare i ragazzi e guadagnare tempo prezioso, lanciando immediatamente l’allarme al numero unico di emergenza.

L’arrivo tempestivo delle pattuglie della Polizia di Stato ha permesso di riportare la calma ed evitare che la vicenda sfociasse in tragedia. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, recuperato l’arma e avviato gli accertamenti del caso per identificare tutti i responsabili e chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Si riaccende intanto il dibattito sulla sicurezza all’esterno degli istituti scolastici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook