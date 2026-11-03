Un contributo concreto al mondo associativo biellese, alla cultura, agli eventi, alle manifestazioni e alla promozione del territorio. Il Comune di Biella ha approvato gli esiti dell’avviso pubblico per l’erogazione dei contributi ordinari 2026, assegnando complessivamente 40.193,56 euro alle realtà associative che hanno presentato progetti.

Comune di Biella: contributi a 16 associazioni culturali

In totale, sono 16 le candidature che riceveranno un contributo economico.

Per ottimizzare l’impiego dei fondi, l’Amministrazione comunale ha scelto di rimodulare la dotazione inizialmente prevista per le due linee di intervento. Nello specifico, le risorse non utilizzate sulla linea eventi sono state riallocate per finanziare il Biella Jazz Club, ultimo progetto utile nella graduatoria culturale. Questa scelta ha consentito di garantire la copertura integrale di tutti i progetti ammessi e finanziabili.

Le dichiarazioni della Giunta

«Le associazioni sono una ricchezza straordinaria: animano i quartieri, costruiscono relazioni, promuovono cultura e solidarietà. Questi contributi sono un investimento sulla vitalità di Biella e sulle tante persone che, con passione e spirito di servizio, lavorano per renderla una città sempre più viva.» — Marzio Olivero, Sindaco di Biella

«Abbiamo voluto dare continuità a una collaborazione fondamentale tra Comune e associazioni. Le risorse pubbliche devono tradursi in opportunità concrete e iniziative capaci di coinvolgere i cittadini. La scelta di rimodulare le disponibilità tra le due linee dimostra la volontà di utilizzare ogni euro nel modo più efficace, senza lasciare privi di sostegno progetti che hanno superato positivamente la valutazione.» — Sara Gentile, Vicesindaco

«Gli eventi rappresentano un’opportunità importante per far vivere la città, valorizzarne gli spazi e promuovere le sue tante eccellenze. Dietro ogni manifestazione ci sono associazioni, volontari e organizzatori che mettono in campo competenze, tempo ed entusiasmo. Sostenerli significa investire nell’attrattività di Biella e nella capacità del nostro territorio di farsi conoscere.» — Edoardo Maiolatesi, Assessore agli Eventi e alle Manifestazioni

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