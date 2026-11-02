Contrasto alla criminalità giovanile: a Biella 8 arresti e più di 1.000 identificati.

Contrasto alla criminalità giovanile: a Biella 8 arresti e più di 1.000 identificati

Migliaia di operatori delle Questure italiane, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in tutto il territorio nazionale nei confronti di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.

L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di “movida”, 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni.

Sono stati tratti in arresto 575 maggiorenni e 69 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti; 1695 giovani sono stati denunciati in stato di libertà, tra cui 373 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le condotte prevalenti, che venivano mostrate anche sui social dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.

A livello nazionale

Complessivamente, al livello nazionale, sono state controllate 299 abitazioni, tra cui 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi di movida (839 piazze e 310 centri cittadini), 177 stazioni e 198 parchi. A seguito delle verifiche sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti, violazioni al codice della strada e alle norme in materia di pubblici esercizi.

Nel corso delle perquisizioni, durante le quali sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari, abbigliamento e 269.863 euro in contanti, sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra armi corte e armi lunghe, 210 armi bianche, 25 oggetti atti ad offendere (6 cacciavite, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, 1 pistola

semiautomatica a salve, 1 pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, 1 tagliabalsa, 2 passamontagna), numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso.

Sono stati sequestrati 69,4 kg di cocaina, 328,44 g di eroina e 174,8 kg di cannabinoidi, nonché più modici quantitativi di altre sostanze stupefacenti tra cui ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di lyrica e benzodiazepine.

Nel Biellese

Anche a Biella gli operatori della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P., coadiuvati dai Reparti Prevenzione Crimine, hanno condotto quotidiane attività di identificazione e controllo nei confronti di gruppi di giovani in alcune aree particolarmente sensibili della città per fenomeni di microcriminalità.

Complessivamente, 8 persone sono state arrestate per reati in materia di stupefacenti e per reati contro il patrimonio (due persone per furto ed una per rapina); tra i reati contestati si rilevano anche il danneggiamento, la violenza e le lesioni a pubblico ufficiale ed il porto (vietato) di armi ed oggetti atti ad offendere.

Nei confronti di un soggetto è stata eseguita una misura di custodia cautelare in carcere, mentre, in aggiunta ai dati sopra citati, altre 11 persone sono state deferite in stato di libertà per lesioni personali, reati contro il patrimonio e per la violazione della normativa in materia di immigrazione.

È stata incrementata sensibilmente anche l’attività di prevenzione, con alcune Volanti dell’U.P.G.S.P. dedicate esclusivamente a controlli ed identificazioni nelle zone della città maggiormente frequentate. Tra queste, “osservati speciali” sono stati i parchi pubblici e le piazze del centro storico, ma anche alcune aree aggregative della prima periferia, i centri commerciali “Gli Orsi” e “I Giardini” e

la Stazione Ferroviaria, oltre allo Skate Park di Corso 53° Fanteria. La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente a Vigili del Fuoco di Biella e alla Squadra Mobile, ha inoltre effettuato un controllo amministrativo presso una nota sala da bowling della provincia.

In totale sono state 1.374 le persone identificate – tra le quali numerosi “giovanissimi” – e 547 veicoli controllati.

Per quanto riguarda gli stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato 85,10 grammi di cocaina, 255 grammi di cannabinoidi (hashish e marijuana), 10,85 grammi di eroina ed un flacone di metadone illecitamente detenuto.

Sono stati inoltre sequestrati – a carico di soggetti deferiti o arrestati per reati contro il patrimonio – cacciavite, chiavi inglesi, pinze ed un manganello telescopico, oltre ad alcuni documenti d’identità di stati esteri ritenuti falsi dagli operatori.

Infine, sono stati sequestrati 6.920 euro, rinvenuti nella disponibilità dei soggetti deferiti o arrestati per reati in materia di stupefacenti.

L’attività – coordinata dal Servizio Centrale Operativo – ha visto più operatori di diversi uffici impegnati non solo nelle attività “repressive”, ma soprattutto nella sempre più capillare prevenzione di fenomeni di criminalità giovanile.

Per quanto riguarda Biella, la radicata conoscenza del territorio e dei fenomeni ad esso connessi hanno permesso agli operatori di programmare ed effettuare mirati controlli, garantendo una presenza quotidiana nelle strade e l’imprescindibile

vicinanza ai cittadini, elemento cardine della Polizia di Stato.

Immagine di repertorio

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