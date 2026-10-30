BIELLA – Il meteo a Biella per domani, sabato 31 ottobre, annuncia una giornata prevalentemente poco nuvolosa, con qualche nube in più nelle prime ore del mattino e nessuna pioggia prevista. Il rafforzamento dell’alta pressione favorirà condizioni stabili sul Piemonte, con ampie schiarite e temperature relativamente miti nelle ore centrali. La minima sarà di 8°C, mentre la massima raggiungerà i 17°C. I venti soffieranno deboli da Sudovest al mattino, ruotando a Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono segnalate allerte meteo per il territorio biellese.

Mattino: qualche nube e temperature minime di 8°C

Le prime ore di sabato potranno essere accompagnate da una presenza irregolare di nuvole, destinate a lasciare progressivamente spazio a maggiori schiarite. La temperatura minima scenderà fino a 8°C, rendendo il risveglio piuttosto fresco. I venti saranno deboli da Sudovest, senza particolari rinforzi previsti. Nonostante la nuvolosità iniziale, non sono attese piogge su Biella. La situazione tenderà a migliorare gradualmente nel corso della mattinata, in linea con il rafforzamento dell’alta pressione e con il tempo prevalentemente soleggiato previsto sul Piemonte.

Pomeriggio: massime di 17°C e tempo stabile

Nel pomeriggio la temperatura raggiungerà una massima di 17°C, con condizioni più miti rispetto alle prime ore del giorno. Il cielo si presenterà prevalentemente poco nuvoloso, con ampie schiarite e qualche annuvolamento isolato. La ventilazione resterà debole, ma ruoterà leggermente dai quadranti meridionali: sono previsti venti da Sud-Sudovest. Non sono indicati fenomeni di rilievo e il tempo continuerà a mantenersi asciutto. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.821 metri, mentre le temperature pomeridiane offriranno condizioni relativamente gradevoli per il periodo autunnale.

Sera: cielo poco nuvoloso e nessuna pioggia

In serata il tempo dovrebbe mantenersi stabile, con una nuvolosità contenuta e senza precipitazioni previste. Le temperature tenderanno a diminuire dopo la massima raggiunta nel pomeriggio. Per Biella non risultano allerte meteo segnalate. La giornata si concluderà quindi senza particolari criticità, dopo un sabato caratterizzato da schiarite, venti deboli e temperature comprese tra 8 e 17°C.

Tendenza meteo Biella

Domenica 1° novembre: il cielo sarà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite;

il cielo sarà variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite; Lunedì 2 novembre: sono previste condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori spazi di sereno;

sono previste condizioni prevalentemente poco nuvolose, con maggiori spazi di sereno; Martedì 3 novembre: proseguirà la tendenza a cieli poco nuvolosi, in un contesto generalmente stabile.

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