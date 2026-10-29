BIELLA – Le previsioni meteo per Biella di venerdì 30 ottobre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni attese. L’arrivo di aria più umida favorirà una maggiore presenza di nuvole sul Piemonte, ma sul Biellese il tempo dovrebbe rimanere asciutto. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 15°C. I venti soffieranno deboli da Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.547 metri e non sono segnalate allerte meteo.

Mattino: cielo variabile e minima di 12°C

La giornata inizierà con una nuvolosità irregolare, alternata a schiarite. La temperatura minima si attesterà intorno ai 12°C, con valori relativamente miti nelle prime ore rispetto alle massime previste nel pomeriggio. I venti soffieranno deboli da Sudest. Non sono previste precipitazioni e le condizioni resteranno complessivamente asciutte, anche se il cielo potrà presentarsi a tratti più coperto.

Pomeriggio: schiarite alternate alle nubi e massime di 15°C

Nel corso del pomeriggio proseguirà l’alternanza tra nubi e schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 15°C, senza variazioni termiche particolarmente marcate rispetto al mattino. I venti continueranno a provenire da Sudest, mantenendosi deboli. Il tempo resterà asciutto e non sono attesi fenomeni significativi sul territorio biellese.

Sera: nuvolosità variabile e tempo asciutto

In serata il cielo potrà mantenersi variabile, con nubi sparse e possibili schiarite. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente dopo il tramonto, mentre non sono previste piogge. La giornata dovrebbe quindi concludersi senza particolari cambiamenti del quadro meteorologico. Per venerdì 30 ottobre non sono segnalate allerte meteo a Biella.

Tendenza meteo Biella

Sabato 31 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con maggiori schiarite;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con maggiori schiarite; Domenica 1° novembre: nuvolosità più diffusa e condizioni variabili;

nuvolosità più diffusa e condizioni variabili; Lunedì 2 novembre: ritorno a cieli prevalentemente poco nuvolosi.

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