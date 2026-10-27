BIELLA – L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una giornata stabile anche a Biella mercoledì 28 ottobre. Le previsioni indicano cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni attese. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 18°C. I venti soffieranno deboli da Sudovest sia al mattino sia nel pomeriggio, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.236 metri. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo sereno e temperature minime di 8°C

La giornata inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, con un clima fresco nelle prime ore, soprattutto nelle zone meno esposte al sole. La ventilazione sarà debole da Sudovest. Non sono previste precipitazioni e non si segnalano fenomeni meteorologici di rilievo per l’inizio della giornata.

Pomeriggio: schiarite e massime fino a 18°C

Nel pomeriggio il tempo resterà prevalentemente soleggiato, con nuvolosità limitata e condizioni asciutte. La temperatura massima raggiungerà i 18°C, portando valori relativamente miti per la fine di ottobre. I venti continueranno a soffiare deboli da Sudovest. Il quadro atmosferico non mostra particolari criticità e non sono attese piogge sul territorio biellese.

Sera: tempo stabile e clima più fresco

Anche nelle ore serali si prevede una situazione tranquilla, con cielo in prevalenza poco nuvoloso e assenza di precipitazioni. Dopo il tramonto le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, riportando condizioni più fresche rispetto alle ore centrali. La giornata si concluderà senza cambiamenti meteorologici significativi e senza allerte segnalate.

Tendenza meteo Biella

Giovedì 29 ottobre: cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili;

cielo in prevalenza poco nuvoloso, con condizioni generalmente stabili; Venerdì 30 ottobre: nubi sparse e maggiore variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite;

nubi sparse e maggiore variabilità, con alternanza di annuvolamenti e schiarite; Sabato 31 ottobre: tempo variabile, con nuvolosità irregolare nel corso della giornata.

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