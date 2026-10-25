Mercatò a Biella, l’apertura (forse) a inizio novembre

C’è un’attenzione particolare intorno a quella che sarà la data di apertura del punto vendita di Mercatò, il marchio che prenderà il posto di Bennet al Villaggio La Marmora.

Mercatò all’ex Bennet, lavori quasi conclusi

I lavori all’interno della struttura che ospiterà i nuovi scaffali durano ormai da tempo e gli abitanti della zona li hanno seguiti con particolare attenzione e proprio in questi giorni hanno notato che gli addetti hanno cominciato a distribuire merce sui vari banchi. Segno evidente che le operazioni sono ormai a una fase avanzata e presto le casse dovrebbero iniziare a battere i primi scontrini. Ma per ora la data resta un mistero.

Che l’apertura sia imminente però è assolutamente verosimile: avviare l’attività ai primi di novembre vorrebbe dire partire “a razzo” partecipando alla spartizione della torna degli incassi per il periodo natalizio, con il vantaggio di poter sfruttare l’effetto novità e – ma questo è tutto da vedere – mantenendo prezzi bassi o almeno concorrenziali per cominciare a fidelizzare clienti.

Insomma, le porte si dovrebbero aprire molto presto. E questo farà anche tirare un sospiro di sollievo agli abitanti della zona che guardano con apprensione al giorno in cui piazza Falcone non ospiterà più le edizioni principali del mercato cittadino. Che sembrano sempre più destinate ai giardini Zumaglini e dintorni. Anche se sulla vicenda incombe la possibilità di un referendum, che sarà magari solo consultivo ma del quale sarà impossibile ignorare l’esito.

Circolano intanto le più disparate congetture su “cos’è Mercatò”. Per una buona fetta di biellesi sarebbe un marchio che raggruppa produttori locali in concorrenza con le bancarelle ambulanti, «cacciate – pontificano i “bene informati” – per fare un favore proprio a Mercatò».

Ma basta un’occhiata a internet per capire che la realtà è un’altra: Mercatò appartiene al gruppo Selex, titolare di molte “insegne” tra cui Famila, A&O, Gigante, C+C solo per citare i più conosciuti nel Biellese.

c.ma.

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