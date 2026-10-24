48enne muore schiacciato tra un autospurgo e un muro.

48enne muore schiacciato tra un autospurgo e un muro

Un uomo di 48 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 24 ottobre, in un grave incidente sul lavoro avvenuto a Baveno. La tragedia si è verificata in via Due Riviere, dove l’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra un camion e un muro.

L’allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, ma le condizioni del 48enne sono apparse subito disperate. L’incidente si sarebbe verificato durante alcune operazioni con un autospurgo, anche se la dinamica esatta resta ancora da ricostruire.

L’autospurgo si sarebbe mosso da solo

Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo pesante si sarebbe messo in movimento autonomamente, finendo per comprimere l’uomo contro una parete. Si tratta al momento di una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli accertamenti in corso.

Sarà necessario chiarire se il veicolo fosse regolarmente fermato, se vi siano stati problemi meccanici oppure se altri fattori abbiano contribuito all’accaduto. Ogni elemento verrà esaminato per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente.

L’intervento

Come riporta Notizia Oggi, particolarmente complesso l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a liberare la vittima rimasta incastrata.

In via Due Riviere sono intervenuti anche un’ambulanza e un’automedica provenienti da Gravellona Toce. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari, per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti sulla dinamica

Sul posto è arrivata anche la polizia, incaricata degli accertamenti necessari dopo l’incidente mortale. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per stabilire come l’autospurgo abbia iniziato a muoversi e quale fosse la posizione dell’uomo in quel momento.

La zona è rimasta a disposizione delle autorità per consentire i rilievi. La dinamica resta ancora aperta e dovrà essere approfondita nelle prossime ore, anche attraverso verifiche tecniche sul mezzo coinvolto.

Foto redazione Notizia Oggi

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