«Piazza V. Veneto, una lastra è già rotta e i lavori sono eseguiti a “sghimbescio”».

«Piazza V. Veneto, una lastra è già rotta e i lavori sono eseguiti a “sghimbescio”»

Torna sotto i riflettori piazza Vittorio Veneto, dove alcune criticità nella pavimentazione della zona recentemente rinnovata sono state segnalate da un lettore, che accompagna le proprie osservazioni con alcune fotografie. «Spiace vedere queste immagini nella rinnovata piazza Vittorio Veneto. Una lastra è completamente rotta, forse cedendo sotto il peso del passaggio di qualche furgone».

Ma i suoi dubbi riguardano anche la posa dei materiali: «Mi chiedo se il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte, visto che è stato lasciato uno spazio vuoto tra le lastre e i cubetti, come si vede in foto, quando invece le lastre avrebbero dovuto fare da bordo al porfido»

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