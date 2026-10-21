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Banda sudamericana prendeva di mira i clienti del bancomat

Denunciate quattro persone

Pubblicato

2 minuti fa

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L’intervento è scattato ieri in via Torino a  Biella grazie all’intuito e all’occhio vigile degli specialisti della Squadra Mobile.

Banda sudamericana prendeva di mira i clienti del bancomat

Gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di quattro uomini di origine sudamericana che si aggiravano attorno ai bancomat del centro cittadino, «attenzionando» e studiando da vicino i clienti intenti a prelevare contanti.

I poliziotti sono scattati immediatamente prima che il gruppo potesse entrare in azione e mettere a segno qualche colpo. Dai successivi controlli è emerso che tre dei quattro fermati risultavano irregolari sul territorio nazionale; inoltre, tutti e quattro registravano già precedenti specifici per reati contro il patrimonio. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare cacciaviti, arnesi da scasso e borse schermate, strumenti tipici della microcriminalità predatoria. Per il quartetto è scattata la denuncia a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

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