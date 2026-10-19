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Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali

La proposta del sindaco di Biella

Pubblicato

22 secondi fa

il

cinque persone denunciate per rissa
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Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali

Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali. L’annuncio arriva dal sindaco Marzio Olivero. Oltre a controlli si punta anche sulla responsabilità educativa.
Insomma se un minore decide di vestire i panni del vandalo, allora anche la famiglia deve intervenire dal punto di vista educativo. La regola è semplice: non si possono beneficiare di sostegni pubblici se poi vengono assunti comportamenti antisociali.

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