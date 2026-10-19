AttualitàBiella
Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali
La proposta del sindaco di Biella
Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali
Stop ai sussidi alle famiglie dei baby vandali. L’annuncio arriva dal sindaco Marzio Olivero. Oltre a controlli si punta anche sulla responsabilità educativa.
Insomma se un minore decide di vestire i panni del vandalo, allora anche la famiglia deve intervenire dal punto di vista educativo. La regola è semplice: non si possono beneficiare di sostegni pubblici se poi vengono assunti comportamenti antisociali.
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