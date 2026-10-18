Ragazzi ubriachi importunano la panettiera di Candelo

Erano le sei del mattino ed erano ubriachi. In due hanno bussato alla panetteria di piazza Castello, a Candelo, chiedendo brioche e birre. Al diniego del titolare, i giovani hanno iniziato ad inveire, facendo anche pesanti apprezzamenti sulla panettiera.

La siuazione si è fatta pesante e così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno identificato i due protagionisti, di circa vent’anni, facendoli allontanare.

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