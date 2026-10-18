CircondarioCronaca
Ragazzi ubriachi importunano la panettiera di Candelo
E’ successo in piazza Castello
Ragazzi ubriachi importunano la panettiera di Candelo
Erano le sei del mattino ed erano ubriachi. In due hanno bussato alla panetteria di piazza Castello, a Candelo, chiedendo brioche e birre. Al diniego del titolare, i giovani hanno iniziato ad inveire, facendo anche pesanti apprezzamenti sulla panettiera.
La siuazione si è fatta pesante e così è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno identificato i due protagionisti, di circa vent’anni, facendoli allontanare.
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