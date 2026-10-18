Scoperti i vandali che hanno imbrattato la sede di Futuro Nazione

I vandali che hanno imbrattato la sede di Futuro Nazionale a Biella sarebbero già stati individuati. Lo scrive l’Ansa, anche se mancano ancora conferme ufficiali.

Le vetrine della sede sono state imbrattate con abbondante vernice rossa, utilizzata dagli autori del gesto per coprire interamente il simbolo del partito. E per tracciare scritte d’accusa, bollando le vetrine della formazione politica con slogan di matrice antifascista.

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Secondo quanto riferito dai vertici di Futuro Nazionale, le forze dell’ordine – allertate di primo mattino e intervenute sul posto per i rilievi del caso – avrebbero già individuato gli autori del gesto. Gli inquirenti stanno completando gli accertamenti del caso.

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