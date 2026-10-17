Derubano una donna di 82 anni, ma i carabinieri li arrestano

Si sono finti un tecnico del gas e un maresciallo dei carabinieri per raggirare un’anziana di 82 anni e rubarle denaro e gioielli. I Carabinieri di Biella hanno arrestato due uomini, un diciottenne residente nel Varesotto e un trentenne domiciliato a Cuneo, per furto aggravato in concorso. Il fatto e’ avvenuto nella giornata di ieri in Valle Elvo.

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La truffa è iniziata con una telefonata di un falso tecnico del gas. Quando la donna ha provato a chiamare il 112, un complice ha tenuto occupata la linea, fingendosi un maresciallo e convincendola ad aspettare in casa l’arrivo di un collega. Poco dopo, il diciottenne si è presentato alla porta e, con il pretesto di esigenze investigative, ha convinto la pensionata a mostrargli denaro e monili d’oro, per poi rubarli.

Auto sospetta

I militari, insospettiti da una segnalazione su un’auto con targa straniera, hanno individuato il veicolo vicino all’abitazione. Quando il giovane è risalito a bordo con la refurtiva, i Carabinieri lo hanno seguito e hanno fermato l’auto, bloccando entrambi gli uomini.

La perquisizione ha permesso di recuperare 1.860 euro in contanti e tutti i gioielli, che i militari hanno restituito alla vittima.

Dopo la convalida degli arresti, il giudice ha imposto a entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede giudiziaria.

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