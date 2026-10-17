Vincite milionarie on line con il reddito di cittadinanza

Avevano ottenuto vincite al gioco online per circa 11 milioni di euro, ma nello stesso periodo avrebbero continuato a beneficiare di diverse misure di sostegno economico. È quanto ha ricostruito la guardia di finanza del Verbano Cusio Ossola, che ha individuato 22 persone.

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Secondo gli accertamenti, le vincite sarebbero state regolarmente accreditate su conti riconducibili agli interessati, ma non sarebbero state comunicate all’Inps. In questo modo la situazione economica dichiarata sarebbe risultata compatibile con l’accesso agli aiuti.

Sotto esame assegno di inclusione e vecchi sussidi.

Assegno di inclusione

L’attenzione delle Fiamme gialle si è concentrata soprattutto sull’Assegno di inclusione. Diversi dei soggetti controllati avrebbero già percepito anche altri sostegni pubblici, tra cui Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza. Lo raccontano i colleghi di Notizia Oggi.

Le vincite contestate sarebbero infatti state tali da superare ampiamente le soglie previste per le prestazioni. Per l’Assegno di inclusione l’Isee non può superare 10.140 euro, mentre il limite del reddito familiare parte da 6.500 euro annui.

Contestati più di 414mila euro

Il valore complessivo delle prestazioni ritenute indebitamente percepite ammonta a 414.623 euro. La quota più rilevante riguarda l’Assegno di inclusione, con 189.061 euro contestati. Seguito dal Reddito di cittadinanza con 179.110 euro e dal Reddito di emergenza con altri 1.200 euro.

A queste cifre si aggiungono 43.215 euro di Assegno unico universale e 2.037 euro di Assegno di maternità.

Tutte le 22 persone coinvolte sono state segnalate sia all’autorità giudiziaria sia all’Inps, che potrà avviare le procedure previste per il recupero delle somme eventualmente riconosciute come non dovute.

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