A Biella è arrivato il Mercato europeo

Da ieri a Biella c’è il Mercato delle regioni d’Europa. E’ stato allestito ai Giardini Zumaglini e durerà fino a domani sera, domenica 18 ottobre. Per tre giorni, dunque, il centro città sarà il luogo di un vasto intreccio di profumi, sapori e colori, offrendo un viaggio nel gusto tra street food di qualità, enogastronomia d’eccellenza. Presenti anche prodotti di artigianato provenienti da diverse regioni d’Europa e del mondo.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e l’allestimento degli stand, il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica provvisoriamente la viabilità e la sosta in alcune delle principali arterie del centro cittadino. I provvedimenti saranno validi dalla mezzanotte di venerdì 16 ottobre fino alle 5 di lunedì 19 ottobre.

Viabilità modificata

Per quanto riguarda i parcheggi, in questo arco temporale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto Ovest, nella carreggiata nord di via Lamarmora e nel tratto nord di piazza Vittorio Veneto (area compresa tra via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est).

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Nelle stesse aree del centro, più precisamente nella carreggiata nord di via Lamarmora e in piazza Vittorio Veneto nord, scatterà anche la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli. In questo caso il blocco del traffico inizierà dalle 7 di venerdì 16 ottobre e si concluderà alle 5 di lunedì 19 ottobre. Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso in emergenza e ai residenti per l’ingresso e l’uscita dai passi carrai.

Per compensare i disagi alla viabilità e agevolare gli spostamenti dei cittadini, l’ordinanza introduce una novità temporanea per il servizio pubblico non di linea.

Per tutta la durata dei provvedimenti verrà infatti abrogato il divieto di fermata in via Torino, nel tratto compreso tra via Delleani e via Lamarmora. Lo spazio sarà riservato unicamente per consentire la sosta, il carico e lo scarico dei taxi.

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