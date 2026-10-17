A Biella un fine settimana che non promette nulla di buono

Pressioni medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata. Nello specifico oggi a Biella cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3440m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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Domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 34mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2743m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

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