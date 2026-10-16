Il quartiere Centro chiama a raccolta i cittadini: assemblea pubblica su mercato e giardini

Il consiglio di quartiere “Centro” di Biella convoca la cittadinanza: assemblea pubblica per fare il punto sulle tematiche della riqualificazione dei Giardini Zumaglini e dello spostamento dell’attuale mercato cittadino.

L’appuntamento è in programma lunedì 19 ottobre alle 20:30 nella Sala conferenze del Museo del Territorio. Si tratterà di un’assemblea pubblica per trattare gli argomenti relativi alla riorganizzazione delle aree mercatali cittadine, così come prospettate dall’amministrazione comunale anche in occasione del consiglio comunale aperto dello scorso 7 settembre.

“L’invito a partecipare – spiegano dal consiglio del quartiere -, rivolto a tutti i residenti del quartiere del Centro ed esteso anche ai commercianti che vi operano, costituirà l’occasione per aggiornare i cittadini sulle questioni discusse in sede comunale e soprattutto per raccogliere opinioni, istanze e proposte in merito alle iniziative assunte e/o preannunciate dall’amministrazione e destinate, se portate a compimento, ad apportare profonde trasformazioni alla vivibilità, al tessuto economico e all’identità del centro urbano”.

“Il consiglio di quartiere – sottolineano – intende così perseguire e rendere effettivo il ruolo di strumento concreto della partecipazione attiva dei cittadini all’amministrazione della città e alle scelte che incidono direttamente sulla loro vita quotidiana. Il consiglio ha invitato il sindaco e tutti gli assessori che ritengano di partecipare”.

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