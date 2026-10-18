La proposta di chiudere per sempre via Pietro Micca fa impazzire il web

La proposta di un lettore di chiudere per sempre al traffico via Pietro Micca, pubblicata ieri su La Provincia di Biella, ha fatto impazzire il web. Centinaia di commenti, alcuni scherzosi, altri molto serie e duri.

Fra i più divertenti c’è quello di Edoardo Tagliani che su Facebook pubblica una foto realizzata con IA, aggiungendo: “Personalmente, concordo. E ho già immaginato come potenziare il commercio locale. Dehors lungo tutta la via. Visti gli ultimi dati demografici diffusi su Mucronia, il primo investimento andrebbe fatto alla Balestrini. Ecco una proposta seria e concreta”. (non perdetevi nella foto i dettagli delle persone sedute ai tavoli davanti alla farmacia…).

Altri commenti presi a caso da Facebook. Paolo: “Sono d’accordo!! Facciamo le corse clandestine dei cavalli”. Raffaele: “Non mettete il nome di quello che ha fatto la proposta, altrimenti i Commercianti e gli Abitanti del Quartiere lo LINCIANO”. Gino: “Se è per questo, potrebbe anche Biella essere chiusa per sempre… alla politica inesistente”. Roberto: “Posa il fiasco”. Marinella: “Vada in via Italia, sicuramente trova la quiete assoluta e il deserto del cemento, si siede su una panchina, se la trova, e osserva il vuoto della piazza, sempre in cemento e se si volta le piante rimaste”.

E ancora. Luisa: “La pace la troveremo tutti prima o poi. Se la vogliamo in tempi brevi invece di chiudere un’arteria importante causando disagi a tutti gli utenti ci si può sempre trasferire nel deserto“. Paola: “Sì, certo. Anche al cimitero vi è silenzio, alcuni cimiteri sono splendori di paesaggistica, il signore che ha avuto questa splendida idea potrebbe tenerne conto… ma su dai”. Luca: “Io accoglierei la proposta del galantuomo, ad una condizione, che sia messo a guardiano di tale incanto, con l’obbligo tutte le sere di passeggiare sull’incantevole via Pietro Micca chiusa al traffico…penso che per lui non sarà un castigo, ma bensì un desiderio poterlo fare 365 giorni su 365. Cordialmente e scherzosamente”. Graziano: “Riaprite i manicomi ! Come diceva De Luca, abbiamo un economia in piena discesa , un minuto di silenzio per i poeveri commercianti che si sentono proibiti di un diritto base e basilare il lavoro”.

Francesco: “ Ca vaga in Via Italia a fe ‘n gir! “. Filippo: “ Io quasi quasi proporrei di tornare alle carrozze!! “. Story Fox: “Siii, visto il periodo, direi di trasformarla direttamente in un’enorme pista di pattinaggio sul ghiaccio! Un’attrazione irresistibile per i turisti, nuove opportunità per i commercianti e un bel giro d’affari per tutti. Altro che problema, facciamone un business! Mi immagino già pullman da tutta Europa in arrivo per ammirare questo spettacolo! Altro che la pista di pattinaggio di New York… qui rischiamo di fare concorrenza persino al Rockefeller Center!”. Domenico: “Via Pietro Micca chiusa per sempre perché hanno inventato le auto che volano ? Ciapa rat”.

Luisa: “ Aspettiamo tutti la tesla volante. Questo lettore deve cambiare fornitore …. nn è roba buona quella che usa … se si trasferisce al lago del mucrone avrà tutta la pace che vuole!”. Filippo: “ È rimasto incantato o aveva bevuto troppo?”. Carola: “ Ma sì dai…. Facciamo come a Venezia!!!!! Uhhh però noi non abbiamo le gondole “.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook